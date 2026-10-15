اصفهان میزبان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از سراسر کشور در رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» بود؛ رویدادی با هدف پیوند هنر و فناوری، تجاری‌سازی ایده‌ها و گشودن مسیر‌های تازه برای تولید و صادرات محصولات خلاق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دورهمی صنایع خلاق، از برنامه‌های جنبی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با حضور علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان صنایع خلاق در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد.

این رویداد با گردهم‌آوردن هنرمندان، صاحبان ایده و فعالان حوزه فناوری، به دنبال ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های هنری کشور و فرصت‌های جدید اقتصادی، توسعه نوآوری در تولید و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی ایده‌هاست.

استاندار اصفهان در این مراسم با اشاره به حضور شرکت‌های خلاق و نوآور از ۳۱ استان کشور، بر نقش ایده‌های نسل جوان در ارائه راهکار‌های تازه برای مسائل و چالش‌های موجود تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه شرکت‌های حاضر در رویداد، بر ضرورت تداوم این حرکت و فعال‌شدن دبیرخانه دائمی مانوین برای پیگیری برنامه‌ها و تقویت ارتباط میان فعالان صنایع خلاق تأکید کرد.

معاون فرهنگی و صنایع خلاق استانداری اصفهان نیز با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی و فعالان حوزه صنایع خلاق، هدف از برگزاری مانوین را ایجاد شبکه ارتباطی میان هنرمندان، طراحان، فناوران و فعالان اقتصادی دانست؛ شبکه‌ای که می‌تواند به توسعه بازار محصولات و افزایش توان رقابت آنها کمک کند.

محمدعلی ایزدخواستی همچنین با تأکید بر ادامه‌دار بودن این رویداد، از برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های تکمیلی با هدف تقویت ارتباط میان هنر، اقتصاد خلاق و احیای ظرفیت‌های تاریخی اصفهان خبر داد.

اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم صنایع‌دستی کشور، ظرفیت گسترده‌ای برای پیوند هنر‌های اصیل با طراحی نو، فناوری و بازار‌های جدید دارد. با این حال، بازاریابی، برندسازی، طراحی محصول و دسترسی به بازار‌های صادراتی از جمله زمینه‌هایی است که برای تقویت حضور اقتصادی هنرمندان نیازمند توجه بیشتر است.

در این میان، پیوند تجربه استادکاران و هنرمندان پیشکسوت با ایده‌های نسل جدید می‌تواند به تولید محصولاتی متناسب با نیاز و سلیقه بازار امروز کمک کند؛ محصولاتی که ضمن حفظ هویت و اصالت هنر ایرانی، قابلیت رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را نیز داشته باشند.

رویداد ملی مانوین با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، توسعه فناوری و تجاری‌سازی ایده‌ها، درصدد است زمینه ارتباط مؤثرتر میان هنرمندان، فعالان اقتصادی و صاحبان فناوری را فراهم کند؛ مسیری که استمرار آن می‌تواند به تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های تازه برای اشتغال و صادرات منجر شود.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما