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عضو هیئتمدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور از برنامه پوشش بیمه فراگیر حدود ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عضو هیئتمدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور از برنامه پوشش بیمه فراگیر حدود ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران خبر داد.
اوسطی گفت: بیمه فراگیر برنج از مطالبات جامعه کشاورزی استانهای شمالی است و تلاش میکنیم شالیزارهای مازندران در سطح حدود ۲۳۰ هزار هکتار زیر پوشش این بیمه قرار گیرند.
وی افزود: استفاده از پایش ماهوارهای در کنار پوشش بیمهای، با هدف کاهش زمان ارزیابی خسارت و تسریع پرداخت غرامت به کشاورزان دنبال میشود تا رضایتمندی تولیدکنندگان افزایش یابد.
عضو هیئتمدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور همچنین از پیگیری بیمه فراگیر دام خبر داد و گفت: پیشنویس آییننامه این بیمه در صندوق بیمه کشاورزی تهیه و با امضای وزیر جهاد کشاورزی به هیئت دولت ارسال شده است.
اوسطی افزود: این آییننامه اکنون در کمیسیونهای هیئت دولت در حال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، میتواند زمینه تحول در پوشش بیمهای بخش دامپروری را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استانهای شمالی گفت: اجرای بیمه فراگیر دام، علاوه بر دامپروری، برای حوزههایی مانند شیلات و آبزیپروری و نوغانداری نیز اهمیت دارد.