به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور از برنامه پوشش بیمه فراگیر حدود ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران خبر داد.

اوسطی گفت: بیمه فراگیر برنج از مطالبات جامعه کشاورزی استان‌های شمالی است و تلاش می‌کنیم شالیزار‌های مازندران در سطح حدود ۲۳۰ هزار هکتار زیر پوشش این بیمه قرار گیرند.

وی افزود: استفاده از پایش ماهواره‌ای در کنار پوشش بیمه‌ای، با هدف کاهش زمان ارزیابی خسارت و تسریع پرداخت غرامت به کشاورزان دنبال می‌شود تا رضایت‌مندی تولیدکنندگان افزایش یابد.

عضو هیئت‌مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور همچنین از پیگیری بیمه فراگیر دام خبر داد و گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه این بیمه در صندوق بیمه کشاورزی تهیه و با امضای وزیر جهاد کشاورزی به هیئت دولت ارسال شده است.

اوسطی افزود: این آیین‌نامه اکنون در کمیسیون‌های هیئت دولت در حال بررسی است و در صورت تصویب و ابلاغ، می‌تواند زمینه تحول در پوشش بیمه‌ای بخش دامپروری را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های شمالی گفت: اجرای بیمه فراگیر دام، علاوه بر دامپروری، برای حوزه‌هایی مانند شیلات و آبزی‌پروری و نوغان‌داری نیز اهمیت دارد.