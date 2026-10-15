به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر دست‌آموز سطح زیر کشت برنج در صیدون در سال جاری را هزار و ۱۰۰ هکتار عنوان کرد و بیان داشت: ارقام چمپا، عنبر، هاشمی و سایر ارقام محلی را شامل می‌شود و رقم چمپا با بیش از ۹۵ درصد این سطوح، بیشترین میزان کشت را به خود اختصاص داده است.

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وی با اشاره به وضعیت تولید افزود: با توجه به مطلوب بودن مزارع و میانگین عملکرد حدود ۴.۵ تا ۵ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود؛ این در حالی است که عملکرد مزارع نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و تولید امسال روندی افزایشی خواهد داشت.

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دست‌آموز با اشاره به زمان‌بندی و کیفیت برداشت گفت: عملیات برداشت از دهه سوم مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد و کیفیت محصول سال جاری از نظر دانه، عطر و طعم نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار مناسب‌تر و باکیفیت‌تر است.

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وی با اشاره به مشارکت بهره‌برداران اظهار داشت: در این طرح یک هزار و ۹۵۰ نفر از بهره‌برداران شهرستان مشارکت دارند و برداشت برنج نقش مهمی در اشتغال‌زایی فصلی و رونق معیشت خانوار‌های کشاورز منطقه ایفا می‌کند.

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سرپرست جهاد کشاورزی صیدون در پایان تصریح کرد: سرکشی و بازدید مستمر از روند برداشت، کنترل فنی کمباین‌های برداشت شالی، توصیه به بهره‌برداران برای قطع کامل آب و جلوگیری از ورود آب به مزرعه دو هفته پیش از برداشت و تسریع در عملیات برداشت با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ناپایداری جوی، به‌ویژه پدیده ال‌نینو، از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی، ارشادی و فنی این مدیریت برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود.