در پیام بنیاد شهید به مناسبت روز عصای سفید آمده است که جانبازان، یادگاران ارزنده روز‌های دفاع، مقاومت و حماسه‌اند که با پایداری و شکیبایی از دشواری‌ها و مشکلات جسمی یا روحی خود سرافرازانه عبور نموده و طلایه‌دار عزت و آزادگی ایران اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا‌سیما ؛ در پیام بنیاد شهید به مناسبت روز عصای سفید آمده است که جانبازان، یادگاران ارزنده روزهای دفاع، مقاومت و حماسه‌اند که با پایداری و شکیبایی از دشواری‌ها و مشکلات جسمی یا روحی خود سرافرازانه عبور نموده و طلایه‌دار عزت و آزادگی ایران اسلامی هستند.

متن پیام به شرح زیر است:

بیست و سوم مهرماه، روز جهانی «عصای سفید»، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مقام والای «جانبازان بصیر» و تجلیل از روح بلند و اراده استوار آنان است؛ بصیرت‌بینانی که ژرف می‌اندیشند و با سیره زندگی خویش، جلوه‌هایی درخشان از باور راسخ، عزت نفس و پایبندی به آرمان‌های الهی را به نمایش گذاشته‌اند.

جانبازان بصیر همچون دیگر جانبازان سرافراز کشور، از دل لحظه‌های سخت زندگی، آینده‌ای سرشار از امید، خودباوری و اراده آفریده‌اند. این عزیزان الگو‌هایی بی‌بدیل و راست‌قامتند که روایت‌های ناگفته ایثارشان، حکایت شکوه ایمان، عظمت، فداکاری و استواری ملت شریف ایران است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، روز جهانی «عصای سفید» را محضر جانبازان بصیر و نیک‌اندیش کشور عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و ضمن ادای احترام به مقام والای آنان، از درگاه پروردگار متعال برای این یادگاران روشن‌بین و صبور و خانواده‌های گرانقدر آنان، سلامتی و موفقیت روزافزون مسألت می‌نماید.

بی‌تردید، پاسداشت مقام جانبازان بصیر و ارج نهادن به صبر، مجاهدت و پایداری‌شان، نشانه‌ای از قدرشناسی در برابر حماسه‌آفرینان این مرزوبوم است و نام و خاطره ایثار و ازخودگذشتگی آنان همواره در تاریخ کشور ما می‌درخشد.