استاندار کرمانشاه گفت: احداث تقاطع غیرهمسطح برکت، تردد در مسیر خسروی را روان‌تر می‌کند و به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های این مرز کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح برکت در محور قصرشیرین–خسروی، با اشاره به اعتبار ۲۲۵۳ میلیارد ریالی این طرح گفت: مرز خسروی از مرز‌های مهم کشور است که هم در حوزه تجارت و هم در حوزه زیارت کارکرد دارد و بنابراین توسعه زیرساخت‌های آن برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت ضروری است.

وی با اشاره به تردد زائران اربعین از مرز خسروی افزود: این مرز در اربعین امسال سومین مرز پرتردد کشور بود و تنها مرزی بود که تردد زائران از آن پنج درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده شمار بیشتری از زائران از نقاط مختلف کشور، مرز خسروی را برای تردد انتخاب کنند.

استاندار کرمانشاه تفکیک تردد تجاری از تردد زائران و مسافران را از برنامه‌های اولویت‌دار استان دانست و گفت: با وجود تسهیل بخشی از تردد تجاری از طریق جاده برکت، ظرفیت مرز خسروی در هر دو حوزه بیش از میزان فعلی است و بهره‌گیری از آن به تکمیل زیرساخت‌ها نیاز دارد.

حبیبی با بیان اینکه طرح جامع مرز خسروی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پیگیری می‌شود، گفت: ایجاد پارکینگ‌های متعدد نیز در دستور کار است تا کامیون‌ها در مسیر جاده توقف نکنند و این اقدام با مشارکت بخش خصوصی و برخی دستگاه‌ها دنبال می‌شود.

وی احداث تقاطع غیرهمسطح برکت را گامی در جهت تفکیک محور‌های ورودی تجاری و زیارتی و روان‌سازی تردد به مرز خسروی عنوان کرد و افزود: مقدمات اجرای این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم شده و بخشی از منابع آن نیز از محل اعتبارات اربعین تأمین می‌شود.