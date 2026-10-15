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معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از بازنگری سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور و تعیین اهداف جدید در زمینه توسعه فرآوری، توانمندسازی فعالان و پرورش مروارید خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عزیزی در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با تأکید بر اینکه این رویداد فراتر از یک رقابت تخصصی و مهارتی است، گفت: مسابقات گوهرتراشی فرصتی برای پرورش نیروی انسانی توانمند، خلاق و هنرمندانی است که میتوانند به توسعه و رونق صنعت گوهرسنگ کشور کمک کنند.
وی با اشاره به تأکید معاون وزیر صمت بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی در این صنعت افزود: پرورش نیروهای متخصص و خلاق، یکی از نیازهای اساسی صنعت گوهرسنگ است و باید در برنامهریزیهای توسعهای این حوزه جایگاه ویژهای داشته باشد.
عزیزی با اشاره به تنوع ذخایر و ظرفیتهای گوهرسنگی ایران افزود: کشور از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه گوهرسنگ برخوردار است که میتواند زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید را فراهم کند.
وی گوهرتراشی را یکی از حلقههای اصلی ایجاد ارزش افزوده در زنجیره گوهرسنگ دانست و گفت: توسعه این صنعت علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای معدنی، به ارتقای مهارت، تکمیل زنجیره فرآوری و تقویت توانمندیهای هنری و فنی نیاز دارد.
معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو همچنین با اشاره به ویژگیهای اقتصادی این صنعت افزود: گوهرسنگها در مقایسه با بسیاری از زنجیرههای صنایع معدنی، به سرمایهگذاری اولیه کمتری نیاز دارند و از ظرفیت مناسبی برای تداوم فعالیت در شرایط محدودیتهای بینالمللی برخوردارند. از این رو، توسعه این حوزه میتواند به ایجاد فرصتهای اقتصادی و تقویت اشتغال کمک کند.
بازنگری سند ملی توسعه گوهرسنگ و تعریف اهداف جدید
عزیزی با اشاره به برگزاری نشست شورای راهبری گوهرسنگ کشور در هفته گذشته، گفت: با توجه به تحولات و پیشرفتهای حاصلشده از زمان ابلاغ سند ملی توسعه گوهرسنگ در سال ۱۴۰۰، اکنون در سال ۱۴۰۵ نیازمند بازنگری برنامهها و تعریف اهداف جدید متناسب با شرایط و ظرفیتهای این صنعت هستیم.
وی افزود: در فرآیند بازنگری سند، موضوعاتی همچون توانمندسازی فعالان و هنرمندان، تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش، بهروزرسانی تجهیزات و ماشینآلات فرآوری و توسعه زیرساختهای مورد نیاز صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو ادامه داد: توسعه گوهرسنگهای آزمایشگاهی، تقویت ارتباط با دانشگاهها، استفاده هدفمندتر از ظرفیت تسهیلات ماده ۱۸ و بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی کشور برای پرورش مروارید، از دیگر محورهایی است که در برنامههای آتی توسعه این صنعت دنبال خواهد شد.
عزیزی با قدردانی از تلاشهای مجری طرح گوهرسنگ ایمیدرو، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و فعالان این حوزه گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، اقدامات گستردهای در زمینه تجهیز مراکز آموزشی، توسعه آموزشهای مهارتی و گسترش فعالیتهای مرتبط با گوهرسنگ در نقاط مختلف کشور انجام شده است.
معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به همکاری مستمر ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تأکید کرد: تداوم این همکاریها و تقویت پیوند میان آموزش، مهارت، تولید و بازار، از الزامات توسعه پایدار صنعت گوهرسنگ است.