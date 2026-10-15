معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از بازنگری سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور و تعیین اهداف جدید در زمینه توسعه فرآوری، توانمندسازی فعالان و پرورش مروارید خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ احسان عزیزی در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با تأکید بر اینکه این رویداد فراتر از یک رقابت تخصصی و مهارتی است، گفت: مسابقات گوهرتراشی فرصتی برای پرورش نیروی انسانی توانمند، خلاق و هنرمندانی است که می‌توانند به توسعه و رونق صنعت گوهرسنگ کشور کمک کنند.

وی با اشاره به تأکید معاون وزیر صمت بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی در این صنعت افزود: پرورش نیرو‌های متخصص و خلاق، یکی از نیاز‌های اساسی صنعت گوهرسنگ است و باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای این حوزه جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

گوهرتراشی؛ حلقه کلیدی ارزش‌آفرینی در زنجیره گوهرسنگ

عزیزی با اشاره به تنوع ذخایر و ظرفیت‌های گوهرسنگی ایران افزود: کشور از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گوهرسنگ برخوردار است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید را فراهم کند.

وی گوهرتراشی را یکی از حلقه‌های اصلی ایجاد ارزش افزوده در زنجیره گوهرسنگ دانست و گفت: توسعه این صنعت علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های معدنی، به ارتقای مهارت، تکمیل زنجیره فرآوری و تقویت توانمندی‌های هنری و فنی نیاز دارد.

معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو همچنین با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی این صنعت افزود: گوهرسنگ‌ها در مقایسه با بسیاری از زنجیره‌های صنایع معدنی، به سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نیاز دارند و از ظرفیت مناسبی برای تداوم فعالیت در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی برخوردارند. از این رو، توسعه این حوزه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت اشتغال کمک کند.

بازنگری سند ملی توسعه گوهرسنگ و تعریف اهداف جدید

عزیزی با اشاره به برگزاری نشست شورای راهبری گوهرسنگ کشور در هفته گذشته، گفت: با توجه به تحولات و پیشرفت‌های حاصل‌شده از زمان ابلاغ سند ملی توسعه گوهرسنگ در سال ۱۴۰۰، اکنون در سال ۱۴۰۵ نیازمند بازنگری برنامه‌ها و تعریف اهداف جدید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های این صنعت هستیم.

وی افزود: در فرآیند بازنگری سند، موضوعاتی همچون توانمندسازی فعالان و هنرمندان، تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش، به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو ادامه داد: توسعه گوهرسنگ‌های آزمایشگاهی، تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها، استفاده هدفمندتر از ظرفیت تسهیلات ماده ۱۸ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی کشور برای پرورش مروارید، از دیگر محور‌هایی است که در برنامه‌های آتی توسعه این صنعت دنبال خواهد شد.

تداوم همکاری ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

عزیزی با قدردانی از تلاش‌های مجری طرح گوهرسنگ ایمیدرو، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و فعالان این حوزه گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، اقدامات گسترده‌ای در زمینه تجهیز مراکز آموزشی، توسعه آموزش‌های مهارتی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با گوهرسنگ در نقاط مختلف کشور انجام شده است.

معاون معادن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به همکاری مستمر ایمیدرو و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: تداوم این همکاری‌ها و تقویت پیوند میان آموزش، مهارت، تولید و بازار، از الزامات توسعه پایدار صنعت گوهرسنگ است.