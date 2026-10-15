مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: چهار نفر از اعضای یک خانواده در مشهد شامل پدر و مادر و ۲ کودک حدودا ۸ ساله و ۴ ساله بعلت نشت گاز جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، امیر حسامی افزود: چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر و مادر و ۲ کودک حدودا ۸ ساله و ۴ ساله بعلت نشت گاز از ابگرمکن دیواری منزل و عدم داشتن دودکش و خروجی استاندارد در خیابان رسالت مشهد جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: این حادثه ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه امروز به مرکز فرماندهی اتش‌نشانی اعلام شده است.

توصیه های آتش نشانی برای فصل سرما

یکی از نکات اساسی این است که همیشه اجازه بدهید هوای کافی برای تنفس شما و جهت سوختن بخاری گازسوز به اتاق برسد. وجود روزنه های زیر دربها برای این منظور مفید می باشند. بنابراین روزنه های زیر دربها و خصوصا دریچه های تهویه هوا را با اشیاعی همچون پارچه، پتو و مسدود نشود.

از صحیح سوختن گاز و سلامت بخاری بوسیله افراد ذیصلاح مطمئن شوید.و در صورت داشتن عیب حتما از تعمیرکاران مجاز استفاده شود و شخصا به هیچ عنوان نسبت به تعمیر اقدام نکنید.

از سلامت دودکش مربوط به بخاری اطمینان حاصل نمایید. این امر یکی از مهمترین نکاتی است که باید همیشه در نظر داشته باشیم چرا که اشکالات دودکش می تواند باعث بروز اتفاقاتی غیر قابل بازگشت شود.