به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق عمومی و به منظور صیانت از پایداری شبکه و پیشگیری از خاموشی‌ها، ماموران اداره حراست و بازرسی این شرکت موفق به کشف و جمع آوری ۳۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در قالب 7 مزرعه خانگی شدند.

وی افزود: این عملیات‌ها با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نیروی انتظامی در مناطق مسکونی شامل کیانپارس، مهدیس، سیدخلف، کوی ملت، گلدشت، کروشات و حصیرآباد انجام و در مجموع هفت مرکز خانگی استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و پاکسازی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر فشار مضاعف این تجهیزات به شبکه برق بیان کرد: استفاده از ماینرهای غیرمجاز به دلیل مصرف بالای انرژی، خسارت‌های جدی به تجهیزات شبکه توزیع، نوسانات ولتاژ و آسیب به وسایل برقی منازل همسایگان وارد می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری قاطعانه پرونده‌های مربوط به کشف ماینر خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تشکیل و محاسبه خسارت و اخذ جرائم ریالی مربوط به انرژی مصرفی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فراتی همچنین از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ماینرهای غیرمجاز در مناطق شهری و حاشیه‌ای را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا درگاه اینترنتی شرکت توانیر گزارش کنند تا ضمن برخورد با سودجویان، از پاداش‌های قانونی تعیین‌شده نیز بهره‌مند شوند.

مبارزه با مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در اهواز طی ماه‌های اخیر با جدیت بیشتری در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی و عوامل حراست شرکت توزیع نیروی برق این کلانشهر قرار گرفته است.

در آخرین عملیات‌های مشابه، اواخر مهرماه امسال نیز یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز با ۲۳ دستگاه ماینر در منطقه مهدیس اهواز کشف و جمع‌آوری شده بود.

علاوه بر این، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف اهواز و شهرستان‌های تابعه شناسایی و ضبط شد که طبق برآورد کارشناسان، جمع‌آوری آن‌ها مانع از هدررفت چندین مگاوات انرژی در اوج بار مصرف تابستانه خوزستان شده است.