مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی با هدف افزایش پایداری تولید آب، بهبود کیفیت آب و کاهش هدررفت منابع در سه سال گذشته در این پالایشگاه اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن عطارزاده با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب مورد نیاز واحد‌های عملیاتی اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی و اجرا شده است تا ضمن رفع چالش‌های موجود، زمینه پایداری تولید آب و مدیریت بهینه منابع فراهم شود.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: در نخستین مرحله از برنامه‌های اصلاحی که در بهار سال ۱۴۰۳ آغاز شد، با ایجاد مسیر کنارگذر در واحد تولید آب یون‌زدایی‌شده، امکان انجام تعمیرات اساسی و تعویض رزین‌های مستعمل فراهم شد. اجرای این اقدام با تلاش گروه‌های تعمیراتی، به تثبیت تولید و رفع چالش‌های پیشین در زمینه نوسانات کیفیت و اسیدیته آب مورد استفاده در واحد بویلر کمک کرد.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در راستای کاهش هدررفت منابع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بازطراحی خطوط آب کاندنس برگشتی در دستور کار قرار گرفت که با اجرای آن، لرزش خطوط برطرف و میزان نشتی و اتلاف آب به‌طور محسوسی کاهش یافت. همچنین تعمیرات اساسی تله‌های بخار در سال ۱۴۰۳، نقش مؤثری در کنترل تلفات بخار و آب و بهبود عملکرد این بخش ایفا کرد.

عطارزاده با اشاره به تازه‌ترین اقدامات انجام‌شده برای بهبود عملکرد واحد‌های آب شیرین‌کن بیان کرد: با تأمین اسید مورد نیاز و اجرای عملیات اسیدشویی در هر سه پکیج آب شیرین‌کن، بخشی از ظرفیت تولید بازیابی شد؛ اقدامی که زمینه را برای پیشبرد برنامه‌های تکمیلی و حرکت به سمت تثبیت پایدار تولید فراهم کرده است.

وی در پایان گفت: برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پالایشگاه دوم با هدف تکمیل اقدامات اصلاحی، افزایش پایداری تولید و مدیریت مؤثر منابع در حال پیگیری است و جزئیات مراحل بعدی این برنامه‌ها در گزارش‌های آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.