عملیات لایروبی و پاکسازی کانال‌ها، جداول و چاهک‌های سطح شهر مرودشت با نزدیک شدن به فصل بارندگی و با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این اقدامات با هدف افزایش آمادگی مدیریت شهری برای بارش‌های پیش‌رو و با توجه به احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو و تغییرات الگوی بارش انجام می‌شود.

با اعلام شهرداری مرودشت عملیات پایش و پاکسازی شبکه دفع آب‌های سطحی تا پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی ادامه دارد.

مَرودَشت شهری در شمال استان فارس و مرکز شهرستان مرودشت است، این شهر در ۴۰ کیلومتری شمال کلانشهر شیراز واقع شده و آب و هوای آن کوهستانی و معتدل است.