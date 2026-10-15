سالن بازسازی و تجهیزشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان، همزمان با هفته ملی کودک و نوجوان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در این مراسم گفت: اعتبارات سرمایه‌ای کانون امسال سه درصد افزایش داشته و این اعتبار می‌تواند فرصت‌های خوبی برای خدمت به کودکان و نوجوانان فراهم کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این آیین، کانون را موتور محرک کودکان و نوجوانان دانست و از تلاش برای ایجاد پارک ویژه کودکان و برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی در این حوزه سخن گفت.

استاندار همدان نیز کودکان و نوجوانان را سرمایه‌های اصلی کشور دانست و بر فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی آنان تأکید کرد.

حمید ملانوری شمسی همچنین از پیگیری ایجاد پردیس ویژه کودک و نوجوان با استاندارد‌های بین‌المللی در همدان و تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کانون خبر داد.