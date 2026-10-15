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سالن بازسازی و تجهیزشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان، همزمان با هفته ملی کودک و نوجوان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان در این مراسم گفت: اعتبارات سرمایهای کانون امسال سه درصد افزایش داشته و این اعتبار میتواند فرصتهای خوبی برای خدمت به کودکان و نوجوانان فراهم کند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این آیین، کانون را موتور محرک کودکان و نوجوانان دانست و از تلاش برای ایجاد پارک ویژه کودکان و برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی در این حوزه سخن گفت.
استاندار همدان نیز کودکان و نوجوانان را سرمایههای اصلی کشور دانست و بر فراهمکردن زمینه رشد و شکوفایی آنان تأکید کرد.
حمید ملانوری شمسی همچنین از پیگیری ایجاد پردیس ویژه کودک و نوجوان با استانداردهای بینالمللی در همدان و تأمین تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری کانون خبر داد.