مسابقات استانی «مدهامتان» با محوریت فعالیت‌های گروهی قرآنی و با شرکت ۸۱ تیم به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات استانی «مدهامتان» با محوریت فعالیت‌های گروهی قرآنی و با شرکت ۸۱ تیم به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: این دوره از مسابقات با رویکرد تیمی و با هدف تقویت هویت جمعی نوجوانان و گسترش فعالیت‌های قرآنی در محلات برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدرضا حیدری خاطرنشان کرد: این رویداد یکی از چهار رویداد ملی قرآنی ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است که امسال با رویکرد گروهی و تیمی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان در قالب ۸۱ تیم و با حضور مجموع ۷۲۹ نفر در مرحله استانی به رقابت می‌پردازند و برگزیدگان این مرحله به مسابقات کشوری راه می‌یابند.

حیدری گفت: در این دوره، شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های هشت‌نفره و در هشت رشته قرآنی و هنری، از جمله حفظ قرآن، قرائت، خوشنویسی و نقاشی قرآنی فعالیت می‌کنند.

گفتنی است واژه «مُدْهامَّتان» که در قرآن کریم و در آیه ۶۴ سوره الرحمن آمده، به معنای دو باغ بهشتی سرسبز خرّم، زیبا و با طراوت است.