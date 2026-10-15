مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی استان خواهد شد.

وی افزود: طی روز‌های شنبه و یکشنبه با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط استان به ویژه بخش‌های شمال غربی و غربی و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

سبزه زاری بیان داشت: طی امروز تغییر محسوسی در دما وجود ندارد، سپس طی روز‌های جمعه و شنبه روند کاهش یک تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه و آغاجاری با دمای ۴۴.۵ و ایذه با دمای ۱۸.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۱.۷ و کمینه دمای ۲۵.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.