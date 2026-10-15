به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ باقر بهی افزود: این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و پشتیبانی از استمرار تولید اجرا شده است.

وی بیان کرد: نگهداری و تعمیرات به‌موقع تجهیزات حیاتی شبکه برق، نقش مهمی در افزایش آمادگی عملیاتی، پیشگیری از اختلال در برق‌رسانی و پشتیبانی از تداوم فرایند‌های تولیدی پالایشگاه‌ها دارد.

بهی افزود: در جریان این عملیات، اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه روی تجهیزات الکتریکی، آزمون‌های حفاظتی ترانسفورماتور‌های قدرت و تجهیزات مرتبط با سطوح ولتاژی ۴۰۰ و ۱۳۲ کیلوولت انجام شد و هم‌زمان، نواقص هادی‌های مرتبط با خطوط انتقال برق نیز با اجرای تعمیرات اصلاحی برطرف شد.

رئیس پست و خطوط نیروگاه مدیریت عملیات مشترک مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی از الزامات بهره‌برداری ایمن و مطمئن شبکه برق است، بیان کرد: اجرای این اقدامات، ضمن شناسایی و رفع نواقص احتمالی، به کاهش احتمال بروز اختلال در شبکه، ارتقای آمادگی تجهیزات و افزایش ضریب اطمینان برق‌رسانی به تأسیسات پالایشگاهی کمک می‌کند.

بهی ادامه داد: با توجه به وابستگی مستقیم فعالیت واحد‌های پالایشگاهی به تأمین مستمر انرژی الکتریکی، انجام منظم تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی در پست‌های کلیدی و خطوط انتقال، اقدامی مؤثر برای کاهش خاموشی‌های ناخواسته، جلوگیری از توقف‌های پیش‌بینی‌نشده تجهیزات و حفظ پایداری فرایند‌های عملیاتی به شمار می‌رود.