به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول نمایندگی انجمن نابینایان در استان با اشاره به وجود بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ نابینا و کم‌بینا در مازندران، خواستار توجه ویژه مسئولان به نیاز‌ها و مسائل این افراد شد.

محمدجعفر احمدی گفت: انجمن نابینایان در حوزه‌های حمایتی، معیشتی، فرهنگی و آموزشی به اعضای خود خدمات ارائه می‌کند و برنامه‌هایی نیز برای حمایت از اشتغال نابینایان در دست پیگیری دارد.

وی افزود: برگزاری اردو‌های فرهنگی و زیارتی و آموزش رایانه و دیگر مهارت‌ها از جمله فعالیت‌های انجمن برای حمایت از نابینایان و کم‌بینایان است.

مسئول نمایندگی انجمن نابینایان مازندران همچنین درباره حمایت از زوج‌های نابینا گفت: انجمن برای افرادی که عضو این مجموعه هستند و با یکدیگر ازدواج می‌کنند، هدایایی در نظر گرفته است و در زمان ازدواج این زوج‌ها در کنارشان خواهد بود.

احمدی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان و تداوم فعالیت‌های حمایتی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به نابینایان و کم‌بینایان استان فراهم شود.