مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان استاندارد گفت:توسعه استاندارد‌های متناسب با نیاز‌های جامعه، مشارکت آگاهانه مردم و تعهد عملی سازمان‌ها به اجرای استانداردها، زمینه ارتقای کیفیت زندگی، حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌کند.

آزیتا خضرایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی در فرایند استانداردسازی، گفت: استاندارد‌ها در بخش‌های مختلف زندگی روزمره، از تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات تا حفاظت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره‌وری و تقویت اعتماد در مبادلات اقتصادی نقش دارند.

او افزود: استانداردسازی با ایجاد معیار‌های مشترک و قابل ارزیابی، به بهبود کیفیت، کاهش مخاطرات و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات، نهاد‌های مسئول و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. اثربخشی استاندارد‌ها نیز علاوه بر الزامات فنی و معیار‌های کیفی، به برخورداری از پشتوانه علمی و شواهد معتبر، توجه به نیاز‌های واقعی جامعه، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان و نظارت مناسب بر اجرا وابسته است.

به گفته خضرایی؛ تدوین استاندارد‌های ملی فرایندی تخصصی و مشارکتی است که کیفیت نتایج آن به بهره‌گیری از دانش، تجربه و دیدگاه‌های متنوع بستگی دارد. متخصصان و پژوهشگران، تولیدکنندگان، تشکل‌های حرفه‌ای، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مصرف‌کنندگان و دیگر گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند با مشارکت در این فرایند، به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تدوین راهکار‌های مناسب‌تر کمک کنند.

او با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت ارائه دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه در تدوین و بازنگری استانداردها، تصریح کرد: توجه به نیاز‌های مصرف‌کنندگان و استفاده از تجربه‌های واقعی بهره‌برداران، شناسایی چالش‌های اجرایی را تسهیل می‌کند و قابلیت اجرا و اثربخشی استاندارد‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، افزایش آگاهی عمومی درباره آثار استاندارد‌ها بر کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست و اقتصاد را زمینه‌ساز مطالبه‌گری آگاهانه دانست و افزود: آشنایی بیشتر جامعه با کارکرد استانداردها، نقش مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران را در حمایت از کیفیت، مطالبه حقوق قانونی و ترویج رفتار‌های مسئولانه تقویت می‌کند.

خضرایی ادامه داد: دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، با تقویت تعامل میان ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، نیاز‌های بخش تولید و انتظارات جامعه، زمینه مشارکت مؤثر ذی‌نفعان را در تدوین و بازنگری استاندارد‌های ملی گسترش می‌دهد تا استاندارد‌ها ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و فنی، با نیاز‌های واقعی کشور و شرایط اجرایی آن نیز تناسب داشته باشند.

او گفت: مسئولیت اجتماعی به آثار تصمیم‌ها و فعالیت‌های سازمان‌ها، بنگاه‌ها و افراد بر جامعه و محیط زیست مربوط می‌شود و در حوزه‌هایی مانند تولید محصولات ایمن و باکیفیت، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، کاهش اتلاف منابع، پیشگیری از آلودگی، شفافیت و استفاده مسئولانه از امکانات و منابع عمومی نمود پیدا می‌کند.

به گفته خضرایی، تحقق مسئولیت اجتماعی تنها با تدوین یا رعایت یک استاندارد امکان‌پذیر نیست، بلکه به تعهد مدیران، مشارکت کارکنان، توجه به حقوق ذی‌نفعان، پاسخ‌گویی در برابر پیامد‌های فعالیت‌ها و تلاش مستمر برای بهبود عملکرد نیاز دارد. همچنین مشارکت اجتماعی باید فراتر از حضور در جلسات و ارائه دیدگاه‌ها باشد و امکان اثرگذاری نظرات، تعامل سازنده و پیگیری نتایج را فراهم کند.

اوگفت: انتخاب آگاهانه محصولات و خدمات، استفاده صحیح از تجهیزات، پرهیز از مصرف غیرضروری منابع و توجه به پیامد‌های زیست‌محیطی رفتار‌های روزمره از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری شهروندان است و در سطح سازمانی نیز مسئولیت اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که در سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد روزانه سازمان جایگاه مشخصی داشته باشد.

خضرایی با تأکید بر ارتباط متقابل مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی ادامه داد: مشارکت، زمینه انتقال نیاز‌ها و دیدگاه‌های جامعه را فراهم می‌کند و مسئولیت اجتماعی، افراد و سازمان‌ها را به توجه عملی به پیامد‌های تصمیم‌ها و رفتارهایشان متعهد می‌سازد. استانداردسازی نیز می‌تواند بستر تبدیل این دو رویکرد به اقدامات مشخص و قابل ارزیابی باشد.

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱؛ ابزاری برای مدیریت مسئولانه انرژی

مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به محور انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه در شعار روز جهانی استاندارد امسال، استاندارد ملی ایران/ایزو ۵۰۰۰۱ را نمونه‌ای از نقش استانداردسازی در مدیریت مسئولانه منابع انرژی معرفی کرد.

او گفت: این استاندارد با عنوان «سیستم‌های مدیریت انرژی ـ الزامات همراه با راهنمای استفاده»، چارچوبی برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی در سازمان‌ها ارائه می‌کند. شناخت و ارزیابی عملکرد انرژی، تعیین اهداف، برنامه‌ریزی برای بهبود، پایش نتایج و پیگیری اقدامات لازم از محور‌های اصلی این استاندارد است که مدیریت انرژی را از مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی به فرایندی سازمان‌یافته، مستمر و قابل ارزیابی تبدیل می‌کند.

به گفته خضرایی تحقق اهداف مدیریت انرژی به برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و پیگیری مستمر اهداف از سوی مدیران، شناسایی مصارف و فرصت‌های بهبود از سوی کارشناسان و واحد‌های تخصصی و مشارکت کارکنان در استفاده صحیح از تجهیزات و گزارش موارد اتلاف وابسته است. همکاری این بخش‌ها می‌تواند اثربخشی سیستم مدیریت انرژی را افزایش دهد.

او، هفته استاندارد را فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک نهاد‌های مسئول، بخش تولید، جامعه علمی، مصرف‌کنندگان و دیگر ذی‌نفعان در حوزه استانداردسازی دانست و گفت: دستیابی به کیفیت مطلوب، ایمنی بیشتر، استفاده کارآمد از منابع و حفاظت از محیط زیست، به تدوین استاندارد‌های متناسب با نیاز‌های جامعه، مشارکت اثربخش در فرایند استانداردسازی و تعهد عملی به اجرای آنها نیاز دارد.

خضرایی تقویت فرهنگ استاندارد، افزایش آگاهی عمومی، گسترش مشارکت سازنده و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی را از عوامل ارتقای اثربخشی استاندارد‌های ملی برشمرد و تأکید کرد: کیفیت و ایمنی، منافع عمومی، بهره‌وری انرژی، حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده، اجزای به‌هم‌پیوسته یک مسئولیت مشترک‌اند و حرکت به سوی جهانی بهتر، با مشارکت آگاهانه همه بخش‌های جامعه در تدوین و اجرای استاندارد‌ها و تبدیل تعهد به اقدام مسئولانه و مستمر محقق می‌شود.