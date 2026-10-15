سال‌هاست نهاد‌های مردمی در غرب درباره نفوذ شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی در ساختار‌های نظامی و امنیتی هشدار می‌دهند؛ نفوذی که با گسترش فعالیت‌های دیجیتال، دسترسی به داده‌های حساس و حریم خصوصی را آسان‌تر کرده و استقلال تصمیم‌گیری دولت‌ها را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، هفته هاست گروه‌های مردمی در انگلیس در مخالفت با حضور شرکت آمریکایی جنجالی پالانتیر که در خدمت رژیم صهیونیستی است برابر این شرکت تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. معترضان معتقدند باید هر چه سریعتر جلوی این شرکت حامی اسرائیل که در حال نفوذ خزنده در ارکان حکومت انگلیس است گرفته شود.

یک فعال مدنی در انگلیس در مصاحبه با ما می‌گوید: پالانتیر یک شرکت جاسوسیِ داده‌محور است که اطلاعات را جمع آوری می‌کند و احتمالاً می‌توانند دیوار امنیتی هر کسی را بشکنند؛ این شرکت جاسوسی، برای ارتش اسرائیل هم کار می‌کند و در نسل‌کشی در فلسطین دست دارد، ما نمی‌خواهیم این شرکت آمریکایی – اسرائیلی در کشور ما حضور داشته باشد.

بر اساس گزارش نهاد‌های مردمی در چند سال گذشته، این شرکت آمریکایی به شکلی خزنده و تدریجی در حال نفوذ به ساختار حکومت انگلیس بوده است. این شرکت قرارداد‌هایی به ارزش صد‌ها میلیون پوند با وزارت دفاع، پلیس، نهاد ناظر بر امور مالی (FCA)، تشکیلات تسلیحات اتمی و سازمان سلامت همگانی (NHS) منعقد کرده است و به همین علت، نگرانی مردم انگلیس بیش‌تر شده است.

یک فعال مدنی در انگلیس برابر ساختمان مرکزی این شرکت در لندن می‌گوید: زنده باد فلسطین. ابتدا باید بگویم که شرکت پالانتیر، به خاطر مخالفت افکار عمومی و تظاهرات مردمی، جرات نمی‌کند نمانام و نشانواره‌اش را بر روی دفتر مرکزی اش در لندن، نصب کند. زمانی که ما در این جا تجمع می‌کنیم، کارکنانش جرات نمی‌کنند از این ساختمان خارج شوند، چون عکسشان را می‌گیریم و بر روی اینترنت، پخش می‌کنیم. شرکت پالانتیر، همان نیروی جاسوسی است که به اسرائیل کمک می‌کند. اسرائیل با تلاش مردم جهان، در آستانه سرنگونی است و ایران که مورد حمله آمریکا و اسرائیل بود، با مهندسی فوق العاده، همه پایگاه‌های آمریکا را در منطقه، از بین برد. ما تا زمان از بین بردن پالانتیر در انگلیس، به تظاهرات هفتگی ادامه خواهیم داد.

به گفته نهاد‌های مردمی در انگلیس همکاری شرکت پالانتیر با رژیم اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان ضرورت اخراج آن را از این کشور مضاعف کرده است.