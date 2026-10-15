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استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای کشاورزی استان خبر داد.
مهدی یونسی گفت: برای احداث ۶۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.
وی افزود: همچنین ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای لایروبی و احیای ۶۵ آببندان اختصاص یافته است.
استاندار مازندران ادامه داد: برای اجرای طرحهای احداث، تکمیل و بهسازی کانالهای آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله نیز ۱۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.
یونسی با اشاره به نقش زیرساختهای کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاها گفت: دسترسی مناسب به اراضی کشاورزی و بهبود زیرساختهای تأمین و انتقال آب، از الزامات پشتیبانی از فعالیت کشاورزان و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای کشاورزی باید در کنار دیگر برنامههای عمرانی روستاها دنبال شود؛ زیرا بهبود راههای دسترسی، ساماندهی منابع آب و ارتقای شبکههای انتقال آب میتواند به پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی کمک کند.