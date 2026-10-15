به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۳۶۹ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های توسعه زیرساخت‌های کشاورزی استان خبر داد.

مهدی یونسی گفت: برای احداث ۶۰ کیلومتر جاده بین مزارع، ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی افزود: همچنین ۱۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای لایروبی و احیای ۶۵ آب‌بندان اختصاص یافته است.

استاندار مازندران ادامه داد: برای اجرای طرح‌های احداث، تکمیل و بهسازی کانال‌های آبرسانی کشاورزی و انتقال آب با لوله نیز ۱۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

یونسی با اشاره به نقش زیرساخت‌های کشاورزی در توسعه اقتصادی روستا‌ها گفت: دسترسی مناسب به اراضی کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب، از الزامات پشتیبانی از فعالیت کشاورزان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی باید در کنار دیگر برنامه‌های عمرانی روستا‌ها دنبال شود؛ زیرا بهبود راه‌های دسترسی، ساماندهی منابع آب و ارتقای شبکه‌های انتقال آب می‌تواند به پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی کمک کند.