به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به سهم ۴۲ درصدی موتورسیکلت‌سواران در تصادفات استان و اعلام رتبه نخست گیلان از نظر جان‌باختگان، اظهار داشت: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز از جمله رانندگی بدون گواهینامه، نداشتن کلاه ایمنی و مدارک لازم، حرکات مخاطره‌آمیز و ایجاد آلودگی صوتی در دستور کار پلیس قرار دارد.