به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تجاری و ساماندهی و روان سازی تردد ناوگان تجاری بین المللی در پس‌کرانه مرز بازرگان، معبر لجستیکی واقع در زون تجاری منطقه آزاد ماکو با حضور معاون استاندار و جمعی از مسئولان منطقه به بهره برداری رسید.

مهدی حداد معاون امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: اقدامات مکملی هم در حوزه اقدامات روان سازی مرز و پایانه بازرگان انجام دادیم که با مدیریت فرمانداری و منطقه آزاد ماکو یک سری اقداماتی در دست اقدام هست؛ بحث ایجاد زیر ساخت‌های پشتیبان لجستیک در مرز هم به حمد الله انجام شده و اقدامات موثری که ان شالله در دستور کار آینده قرار داره هم در منطقه آزاد و هم مجموعه مدیران کار ویژه شهرستان و استان منجر به این خواهد شد که ما شاهد مرز روان و موثر در حوزه تبادلات مرزی خواهیم بود

این معبر به طول ۱٬۶۸۴ و عرض ۱۵ متر، با اعتبار ۹۵۷ میلیارد ریال توسط سازمان منطقه آزاد ماکو احداث شده است و با بهره برداری از این معبر جدید، علاوه بر کاستن از ترافیک شدید در مقابل پارکینگ‌ها و پس کرانه مرزی، گامی مهم در تکمیل شبکه معابر زون A و تقویت ظرفیت منطقه برای پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل مرزی در منطقه آزاد ماکو در راستای تحقق مصوبات ۱۵‌گانه هیئت وزیران برای کاستن از مشکلات مرز بازرگان برداشته شد.