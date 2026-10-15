به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: این خیر، علاوه بر کمک مالی برای آزادی زندانیان، قول داده است با همراهی دوستانش برای آزادی زندانیان دیگر نیز قدم بردارد.

یدالله روحانی منش با اشاره به وجود حدود ۴۳۵ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان، از مردم نیکوکار درخواست کرد با مشارکت در این اقدام خداپسندانه، کمک‌های خود را به ستاد دیه استان همدان ارسال کنند تا زمینه بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.