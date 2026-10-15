محمد غیوری‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی؛ از امروز تا یکشنبه هفته‌ آینده جوی به نسبت پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی دوشنبه آینده افزایش ابر در نیمه شمالی استان روی می دهد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: طی امروز و دوشنبه در سطح استان گاهی افزایش باد پیش بینی می شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۷ درجه می رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

غیوری‌خواه افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۰ تا ۲۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته شهرهای قوچان با ۵ درجه و سبزوار با ۳۰ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.