تسریع در ساخت خط انتقال روغن خوراکی، گسترش استفاده از شبکه ریلی و پیگیری نیاز‌های سوختی ناوگان حمل‌ونقل، از برنامه‌های بندر امیرآباد برای بهبود عملکرد تجاری و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی بندر امیرآباد در نشست مدیران بندر و بازرسی استان مازندران بررسی شد.

محمدعلی موسی‌پور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، تأمین سوخت کامیون‌ها و سوخت مورد نیاز سرمایه‌گذاران را از ضرورت‌های استمرار فعالیت‌های بندری اعلام کرد.

وی با اشاره به احداث خط لوله انتقال روغن خوراکی از اسکله به مخازن گفت: اجرای این طرح، جابه‌جایی محموله‌ها با کامیون در محدوده بندر را کاهش می‌دهد و سرعت عملیات را افزایش می‌دهد.

توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید مدیرکل بندر امیرآباد بود که می‌تواند به کاهش فشار بر جاده‌ها و تسهیل انتقال کالا کمک کند.

در این نشست، موانع تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های ریلی و انتقال مواد فله مایع بررسی و بر ضرورت پیگیری آنها تأکید شد.

محمدتقی مشهدی، مدیرکل بازرسی استان مازندران، نیز با اشاره به نقش این بندر در واردات کالاهای اساسی، خواستار نظارت مستمر بر سرمایه‌گذاری‌ها و تسریع در تکمیل طرح‌های در دست اجرا شد.

وی همچنین بهسازی، تعریض و ایمن‌سازی راه‌های ارتباطی بندر با مرکز استان، شهرستان‌های بهشهر و نکا و صنایع پیرامونی را ضروری دانست.

در پایان این نشست، مدیرکل بازرسی استان مازندران از روند تخلیه و بارگیری کالا در اسکله‌ها و محوطه‌های بندر و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بازدید کرد.