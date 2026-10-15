سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه ایران که در رأس هیئتی به لبنان سفر کرده است، با «علامه شیخ علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ بر اساس بیانیه رسمی این مجلس، در این دیدار «مصطفی بروجردی» مشاور وزیر امور خارجه، «حسن خلیلی» مسئول پرونده لبنان در وزارت خارجه ایران و «توفیق صمدی» کاردار سفارت ایران در بیروت نیز حضور داشتند.

دو طرف در این نشست درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه و چشم‌انداز آینده، گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، علامه خطیب گزارشی تفصیلی از وضع کلی لبنان و به ویژه اوضاع شیعیان این کشور و وضع جاری در جنوب لبنان به هیئت ایرانی ارائه داد.

همچنین، خطیب‌زاده دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی تشریح کرد.