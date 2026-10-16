شناسایی ۲ هزار و ۸۰۶ فرد نابینا و کم‌بینا در زنجان و ارائه خدمات توانبخشی، کمک‌هزینه معیشتی و مستمری به افراد واجد شرایط، از جمله اقدامات حمایتی در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به شناسایی ۲۸۰۶ فرد نابینا و کم‌بینا در استان، گفت: در راستای حمایت از این افراد، خدمات توانبخشی، وسایل کمک‌توانبخشی و حمایت‌های معیشتی به افراد واجد شرایط ارائه می‌شود.

مریم کرمی به مناسبت روز جهانی عصای سفید، با اشاره به اقدامات بهزیستی در حوزه افراد دارای معلولیت بینایی، افزود: اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی با هدف پیشگیری از معلولیت و توسعه خدمات مشاوره ژنتیک از جمله اقدامات تخصصی بهزیستی در این حوزه است.

وی گفت : پس از تأیید معلولیت بینایی و تعیین شدت آن، افراد نابینا و کم‌بینا برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مربوطه معرفی می‌شوند و خدمات مورد نیاز متناسب با نوع و شدت معلولیت آنان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به تأمین وسایل کمک‌توانبخشی برای افراد دارای معلولیت بینایی، بیان کرد: عصای سفید و ساعت گویا برای افراد نابینا و وسایل درشت‌نمایی برای افراد کم‌بینا، متناسب با نیاز آنان و در چارچوب امکانات سازمان تأمین و ارائه می‌شود.

کرمی ادامه داد: ارائه خدمات هنردرمانی از جمله نمایش‌درمانی و موسیقی‌درمانی، تولید منابع گویا و بریل و استفاده از سایر امکانات توانبخشی نیز با هدف افزایش توانمندی و تقویت استقلال افراد نابینا و کم‌بینا دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از این افراد، گفت: پرداخت مستمری، کمک‌هزینه معیشت و کمک‌هزینه شهریه دانشجویان نابینا از جمله حمایت‌های بهزیستی در این حوزه است و در حال حاضر ۲۰۸۲ نفر از این حمایت مستمری برخوردار هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین از انجام غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم برای ۱۳ هزار و ۷۰۸ نفر در سال جاری خبر داد و افزود: شناسایی به‌موقع مشکلات بینایی و پیگیری اقدامات پیشگیرانه می‌تواند در کاهش پیامد‌های ناشی از اختلالات بینایی نقش مؤثری داشته باشد.