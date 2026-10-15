

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریده اشرف گنجویی در آستانه رقابت‌های تنیس بیلی‌جین‌کینگ کاپ گفت: اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی تنیس بانوان ایران در مجموعه آرشا کلاب برگزار و ملی‌پوشان کشورمان امروز راهی پاکستان شدند تا خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کنند.

وی ادامه داد: بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا به نفراتی که در این رویداد حضور داشتند چند روز استراحت دادیم و سایر ملی‌پوشان، کار خود را در تهران دنبال کردند و با تکمیل نفرات و ادامه تمرینات، صبح امروز کاروان کشورمان با ترکیب کامل راهی پاکستان شد.

گنجویی عنوان کرد: مسابقات ۲۷ مهر آغاز می‌شود و با توجه به شرایط ایران، در سید نخست هستیم. انتظار ما این است که بازیکنان در این رویداد با موفقیت به کار خود پایان بدهند و مزد زحمات خود را بگیرند.

همچنین مشکات الزهرا صفی، هانا سلطانی، یاسمن یزدانی و کیمیا ثاقب‌تهرانی ملی‌پوشان کشورمان را در این رویداد تشکیل می‌دهند. هدایت تیم ملی تنیس زنان کشورمان بر عهده ارغوان رضایی است و مهدی بهزادپور (مشاور فنی)، فرناز نایب مراد (سرپرست)، سمیه کمانی (بدنساز) و توکلیان (پزشک) این تیم را همراهی می‌کنند.

تیم ایران در این مسابقات و در گروه دوم با تیم‌های پاکستان، مالدیو، گوام، قطر، ماکائو، بحرین، اردن، بوتان و کویت همگروه است. بازی‌های این گروه به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. در گروه نخست نیز تیم‌های نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند. بازی‌های این گروه به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود.