\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0633 \u0634\u0647\u0631\u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0648 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0646\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u0648 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f5:\u06f3\u06f0 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0634\u0645\u0633 \u0622\u0630\u0631 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f7 \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.