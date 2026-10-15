به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی استان از برگزاری چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ماهر و مهارت‌آموخته نیرو‌های مسلح در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: این مسابقات با هماهنگی و راهبری قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و جمعیت هلال‌احمر، در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این رقابت‌ها را استفاده از مهارت سربازان در دوران خدمت، افزایش نشاط و انگیزه، شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت خلاقیت و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه عنوان کرد.

فرمانده انتظامی مازندران افزود: ارتقای اعتبار خدمت سربازی در جامعه، شناسایی نخبگان مهارتی و گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی از دیگر اهداف این مسابقات است.

سردار مفخمی گفت: همه کارکنان وظیفه فراجا در مازندران می‌توانند از شنبه ۲۵ مهر به مدت یک هفته، با مراجعه به بخش تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی شهرستان‌ها و یگان‌های مستقل استان، برای شرکت در این مسابقات ثبت‌نام کنند.

این دوره در ۱۰ رشته شامل آمادگی جسمانی، کمک‌های اولیه، طراحی معماری و اتوکد، تعمیر سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر و نصب دوربین مداربسته، تعمیر خودرو سبک، تعمیر برق خودرو، تعمیر پکیج، پیرایشگری مردانه و آشپزی سنتی برگزار می‌شود.

وی در پایان افزود: به نفرات برتر، جوایز نقدی، گواهینامه فنی‌وحرفه‌ای و مرخصی تشویقی اهدا می‌شود و برگزیدگان در دریافت وام کم‌بهره ۲۰۰ میلیون تومانی خوداشتغالی نیز اولویت خواهند داشت.