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فرمانده انتظامی مازندران از آغاز ثبتنام چهارمین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه از ۲۵ مهر به مدت یک هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی استان از برگزاری چهارمین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه ماهر و مهارتآموخته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: این مسابقات با هماهنگی و راهبری قرارگاه مرکزی مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری سازمان آموزش فنیوحرفهای و جمعیت هلالاحمر، در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این رقابتها را استفاده از مهارت سربازان در دوران خدمت، افزایش نشاط و انگیزه، شناسایی استعدادهای برتر و تقویت خلاقیت و اشتغالپذیری کارکنان وظیفه عنوان کرد.
فرمانده انتظامی مازندران افزود: ارتقای اعتبار خدمت سربازی در جامعه، شناسایی نخبگان مهارتی و گسترش فرهنگ مهارتآموزی از دیگر اهداف این مسابقات است.
سردار مفخمی گفت: همه کارکنان وظیفه فراجا در مازندران میتوانند از شنبه ۲۵ مهر به مدت یک هفته، با مراجعه به بخش تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی شهرستانها و یگانهای مستقل استان، برای شرکت در این مسابقات ثبتنام کنند.
این دوره در ۱۰ رشته شامل آمادگی جسمانی، کمکهای اولیه، طراحی معماری و اتوکد، تعمیر سختافزار تلفن همراه، تعمیر و نصب دوربین مداربسته، تعمیر خودرو سبک، تعمیر برق خودرو، تعمیر پکیج، پیرایشگری مردانه و آشپزی سنتی برگزار میشود.
وی در پایان افزود: به نفرات برتر، جوایز نقدی، گواهینامه فنیوحرفهای و مرخصی تشویقی اهدا میشود و برگزیدگان در دریافت وام کمبهره ۲۰۰ میلیون تومانی خوداشتغالی نیز اولویت خواهند داشت.