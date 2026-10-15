به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر کشور از برنامه‌های حمایتی این مجموعه برای هنرمندانی خبر داد که در جریان جنگ تحمیلی سوم(جنگ رمضان) با مشکلات معیشتی و آسیب‌های مرتبط با سلامت مواجه شده‌اند.



سیدمجید پوراحمدی در سفر به ارومیه و در جمع هنرمندان استان، با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و هنر در شرایط دشوار، گفت: صندوق اعتباری هنر حمایت از هنرمندانی را که در جریان تحولات و شرایط جنگی دچار مشکلات معیشتی و سلامت شده‌اند، در دستور کار دارد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر کشور با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت هنرمندان در شرایط حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: سفر به استان آذربایجان غربی با هدف دیدار و گفت‌و‌گو با هنرمندان، بررسی مشکلات آنان و پیگیری مسائل هنرمندان آسیب‌دیده انجام شده است.

پوراحمدی همچنین از طراحی و چاپ کارت هنر جدید در روز‌های آینده خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب برنامه‌های این مجموعه برای ارائه خدمات به جامعه هنری کشور دنبال می‌شود.



این سفر در ادامه برنامه‌ریزی صندوق اعتباری هنر برای دیدار با هنرمندان استان‌های مختلف کشور و بررسی مسائل و نیاز‌های آنان انجام شده است.

در این آیین، ضمن بررسی دغدغه‌ها و مسائل هنرمندان آذربایجان غربی، از جمعی از هنرمندان ارومیه‌ای که در روز‌های دشوار جنگ نیز به فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود ادامه داده‌اند، تجلیل شد.

هنرمندان حاضر در این مراسم نیز با اشاره به مسئولیت اجتماعی و فرهنگی فعالان این عرصه در شرایط حساس کشور، بر نقش هنر در حفظ امید، تقویت همبستگی اجتماعی و همراهی با مردم در روز‌های دشوار تأکید کردند.