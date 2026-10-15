به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیش‌فروش بلیت نمایش‌های صحنه‌ای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، از امروز پنجشنبه ۲۳ مهر در سایت «تیوال» آغاز شد.

علاقه‌مندان و مخاطبان تئاتر می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش‌های صحنه‌ای این دوره از جشنواره، به سایت «تیوال» به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://www.tiwall.com/showcase?filters=s:mobarakfestival۲۱

خبرنگاران و اهالی رسانه می‌توانند با استفاده از کد اختصاصی که از سوی دبیرخانه جشنواره به منظور تسهیل فرایند تهیه بلیت برای آنها ارسال خواهد شد، بلیت نمایش‌های موردنظر خود را به‌صورت روزانه از طریق سایت «تیوال» دریافت کنند.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره، روز شنبه ۲۵ مهرماه، ساعت ۱۶، در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد. در همین راستا، از علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان، استادان و نمایشگران حوزه نمایش عروسکی دعوت شده است تا با عروسک‌های خود در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری حضور یابند.

مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک نیز روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، ساعت ۱۸، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.