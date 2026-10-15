پل جدید مرزی چین و کره شمالی بر روی رودخانه یالو، پس از بیش از یک دهه تأخیر امروز پنجشنبه ۲۳ مهر به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این پل جدید که حدود سه کیلومتر طول و چهار خط عبور دارد، شهر مرزی داندونگ در شمال شرقی چین را به شهر سینویجو در کره شمالی متصل می‌کند.

این پل با هدف تسهیل مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباطات مردمی ساخته شده است، مقام‌های چینی پیش‌تر اعلام کرده بودند که بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زیرساخت مهمی برای ارتباطات دو کشور باشد و به توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری کمک کند.

ساخت پل جدید یالو در سال ۲۰۱۱ آغاز شد و بخش مربوط به چین در سال ۲۰۱۴ تکمیل شد؛ اما بهره‌برداری از آن سال‌ها به تعویق افتاد، تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگ‌یانگ، سردی روابط دو کشور در مقاطعی و محدودیت‌های مرزی دوران همه‌گیری کرونا از عوامل مؤثر بر تأخیر در فعال شدن این مسیر بوده است.

افتتاح این پل جدید در شرایطی صورت می‌گیرد که کره شمالی در ماه‌های اخیر برای گسترش ارتباطات اقتصادی خود با چین و روسیه تلاش کرده است، پیونگ‌یانگ و مسکو نیز اخیراً یک پل جاده‌ای جدید بر روی رودخانه تومن افتتاح کرده‌اند؛ روندی که نشان‌دهنده تلاش کره شمالی برای گسترش مسیر‌های ارتباطی و مبادلات با دو همسایه مهم خود است.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری کره شمالی و یکی از مهم‌ترین منابع تأمین کالا و پشتیبانی اقتصادی این کشور است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، صادرات چین به کره شمالی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.