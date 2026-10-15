چندین هیئت از جمله هیئت اعزامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» در اعتراض به سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی سالن محل اجلاس را ترک کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چندین هیئت از جمله هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به هفتمین اجلاس سران «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» موسوم به سیکا امروز در اعتراض به سخنرانی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی سالن محل اجلاس در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را ترک کردند.

علاوه بر ایران، ۱۲ هیئت دیگر از مجموع ۲۸ هیأت هنگام سخنرانی رئیس رژیم صهیونسیتی، به نشانه اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.

هیئت‌های ایران، فلسطین، پاکستان، عربستان، ترکیه، عراق، مصر، کویت، قطر، اردن، مالزی، اندونزی و بنگلادش از جمله هیئت های بودند که سالن را ترک کردند.