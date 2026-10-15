به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با ابلاغ سلام ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی هرمزگان گفت: با تلاش‌های شبانه روزی مسئولان هرمزگان، رزمندگان ما در این استان هیچ دغدغه‌ای جز مبارزه با دشمن ندارند.

وی گفت: هیچ استانی را مانند هرمزگان ندیدم که در آن به این اندازه انسجام و وحدت وجود داشته باشد.

وی افزود: با ولایت رهبر جدید انقلاب اسلامی خداوند نگذاشت که مکتب امام راحل (ره) آسیب ببیند.

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نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در جنگ تحمیلی سوم همه مردم و مسئولان متحد شدند.

حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی افزود: دشمن می‌خواست در چند روز ما را شکست دهد، اما اکنون حتی کشتی هایش هم نمی‌تواند از تنگه هرمز بگذرد.

وی گفت: ترامپ مجبور شد ۸ بار هدف از جنگ با ایران را تغییر دهد و این نشان دهنده شکست دشمن است.

وی افزود: دشمن با حکمرانی دینی و اسلام ولایی ما مشکل دارد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این مراسم خدمت رسانی همراه با ایجاد آرامش، حضور میدانی مدیران، ادامه خدمت رسانی در موضوعات مهم، حمایت از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اطلاع رسانی و شفافیت و مدیریت جهادی را از مهمترین نیاز‌های جامعه در دوران جنگ دانست و گفت: خوشبختانه در هرمزگان با مدیریت دلسوزانه مسئولان مردم هیچ کمبودی در تامین نیاز‌های خود احساس نکردند.

استاندار هرمزگان نیز گفت: در دوران جنگ تحمیلی با تشکیل ۵ کارگروه از رزمندگان کشور پشتیبانی و شرایط بحرانی در استان مدیریت شد.

محمد آشوری افزود: قرارگاه اقتصادی هرمزگان ۸ کارگروه داشت که با استفاده از این ظرفیت نیاز‌های اقتصادی تامین شد.

وی گفت: در ۱۰ روز ابتدای جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۴ میلیون تن کالا از بنادر هرمزگان به سراسر کشور ارسال شد.

وی افزود: در این دوران ۲ نمایشگاه از دریا به سفره برپا و کالا‌های مورد نیاز مردم به قیمت کمتری تامین شد.

استاندار هرمزگان گفت: با تلاش‌های شبانه روزی مسئولان در استان در کمتر از ۱۰ ساعت پس از حمله ارتش متجاوز آمریکا به برخی از پل‌ها و تونل‌ها توانستیم راه‌های ارتباطی را بازگشایی کنیم و در کمتر از ۵۵ روز پس از این جنایت ۱۱ پل بازسازی شد.