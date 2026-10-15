به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در جریان گشت و کنترل منطقه آزاد ارجمند، یک فرد متخلف را پیش از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، یک قبضه سلاح برنو و دو عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.