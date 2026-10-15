مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی از پوشش حمایتی ۹ هزار فرد دارای معلولیت بینایی در سطح استان خبر داد و گفت: این نهاد خدمات متنوعی را در حوزه‌های معیشتی، توانبخشی، اشتغال و تجهیزات تخصصی به این قشر ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،رسول بابایان افزود: از مجموع ۹ هزار توان‌خواه دارای آسیب بینایی تحت پوشش، ۵ هزار و ۶۹۴ نفر مرد و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند؛ همچنین این خدمات در قالب ۸ هزار و ۶۵۸ خانوار ارائه می‌شود که یک‌هزار و ۳۴۲ نفر از آنان بالای ۶۰ سال سن دارند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به جزئیات خدمات حمایتی تصریح کرد: در حال حاضر ۷ هزار و ۲۹۰ نفر از معلولان بینایی، مستمری‌بگیر سازمان بوده و ۱۸۳ توان‌خواه دارای چندمعلولیتی (همراه با معلولیت بینایی) نیز از حق پرستاری بهره‌مند هستند.

وی در خصوص طیف‌بندی شدت معلولیت‌ها در استان افزود: ۵۷۴ نفر دارای معلولیت خیلی شدید، ۳ هزار و ۲۰۱ نفر شدید، یک‌هزار و ۹۴۸ نفر متوسط و مابقی دارای معلولیت خفیف هستند.

بابایان با اشاره به فعالیت مراکز تخصصی در استان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۲ مرکز توانبخشی روزانه و آموزشی ویژه اختلالات بینایی در شهرهای ارومیه و مهاباد به ۱۰۰ کودک نابینا و کم‌بینا خدمات‌رسانی می‌کنند و تمامی این کودکان از یارانه دولتی بهره‌مند هستند.

وی به تأمین تجهیزات کمک‌توانبخشی نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۴۳۹ قلم وسایل تخصصی از جمله ساعت گویا، اسپیرفلش‌خوان، قلم قرآنی، عصای سفید، شطرنج نابینایان و فلش‌مموری میان توان‌خواهان توزیع شده است. همچنین انجمن نابینایان استان با ۷ شعبه فعال، به یک‌هزار و ۷۰۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان با اشاره به حمایت از اشتغال جامعه هدف یادآور شد: علاوه بر خدمات مستمر نظیر مناسب‌سازی منزل، پلاک ویژه خودرو و کمک‌هزینه ایاب و ذهاب، در حوزه اشتغال نیز ۱۶۲ فقره وام اشتغال با اعتباری بالغ بر ۳۲۴ میلیارد ریال به معلولان بینایی پرداخت شده است.