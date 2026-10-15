بهسازی و آسفالت معابر روستایی در شهرستان‌های خاش و مهرستان

بهسازی و آسفالت معابر روستایی در شهرستان‌های خاش و مهرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان، طرح زیرسازی و آسفالت روستای گروک از توابع شهرستان مهرستان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

امین عدیلی گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در مساحت هشت هزار و ۸۰۰ مترمربع اجرا شده و نقش مؤثری در بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی دارد.

وی افزود: در شهرستان خاش نیز با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری‌ها، عملیات کفسازی و بهسازی معابر روستایی در چهار روستای بخش ایرندگان به مساحت مجموع ۱۹ هزار مترمربع، تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

عدیلی بیان کرد: این طرح به مساحت یک‌هزار و ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

وی درباره روند اجرای طرح هادی روستایی در این دو شهرستان گفت: تاکنون طرح هادی در ۲۵ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان مهرستان اجرا شده و بر اساس سند توسعه، اجرای این طرح در ۲۵ روستای دیگر نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: شهرستان خاش دارای ۲۵۹ روستای بالای ۲۰ خانوار است که تاکنون ۴۲ روستا از اجرای طرح هادی بهره‌مند شده‌اند.