رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب وارد شده به زیرساخت‌های انرژی کشور و ضرورت مدیریت مصرف در فصل زمستان اظهار کرد: با وجود حمله دشمن به تاسیسات گازی و نیروگاهی مصمم هستیم با کمک مردم و مدیران اجازه ندهیم تامین گاز و برق کشور در زمستان با مشکل جدی مواجه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در ارتباط برخط با جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران و اتکا به ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد:در گام نخست باید از اختیاراتی که به مدیران داده شده است به‌ درستی استفاده کنیم و منتظر تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور یا مسئولان مستقر در تهران نمانیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن به دنبال مسدود کردن مسیر‌های کشور برای ایجاد نارضایتی عمومی است گفت:آنها تلاش می‌کنند با ایجاد محدودیت، نارضایتی‌های اجتماعی را شکل دهند؛ اما با کمک تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کارآفرینان و مردم اجازه نخواهیم داد این اهداف محقق شود.

وی تاکید کرد: باید مشکلات کشور را خودمان حل کنیم. هرکدام از ما در هر شهر و جایگاهی که هستیم، باید برای ساختن شرایطی که می‌خواهیم تلاش کنیم. اختیارات لازم را به مدیران داده‌ایم و در صورت نیاز، می‌توانیم اختیارات بیشتری نیز واگذار کنیم. مدیران باید با خلاقیت و ابتکار عمل نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردم در اداره امور محلی، مسجد‌محوری و محله‌محوری را از راهکار‌های موثر برای حل مشکلات دانست و گفت: در الگوی محله‌محوری، مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها و حل مسائل مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به نقش مساجد در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی افزود:در آن دوران بسیاری از مشکلات از طریق مسجد حل می‌شد.

وی گفت: باید نگاه خود را به محله، شهر و کشور تغییر دهیم و مسئولیت حل مشکلات را بر عهده بگیریم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه حتی با وجود نخبگان، دانشگاهیان و مدیران توانمند حل مشکلات بدون مشارکت عمومی دشوار است تصریح کرد: اگر به این باور برسیم که مسئولیت محله، مدرسه، بیمارستان و شهر بر عهده خود ماست می‌توانیم با همراهی معلمان، پزشکان و سایر اقشار بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی و عمیق‌تر کردن شکاف‌هاست و ما باید با تقویت همدلی و مشارکت مردم این تلاش‌ها را بی‌اثر کنیم.



رئیس‌جمهور با اشاره به آسیب واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور و ضرورت مدیریت مصرف در فصل زمستان اظهار کرد: با وجود حمله به تاسیسات گازی و نیروگاهی، مصمم هستیم با کمک مردم و مدیران اجازه ندهیم تامین گاز و برق کشور در زمستان با مشکل جدی مواجه شود.

دکتر پزشکیان با اشاره به آسیب وارد شده به ظرفیت تولید گاز کشور گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور آسیب دیده و پیش از آن نیز با ناترازی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مواجه بودیم. با این شرایط باید با برنامه‌ریزی و مدیریت مصرف از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید ادامه داد: باید به هر شکل ممکن، برق و گاز مورد نیاز صنایع و واحد‌های تولیدی تامین شود و اجازه ندهیم تولید کشور متوقف شود.اگر بتوانیم در مصرف خانگی صرفه‌جویی کنیم و انرژی بیشتری را به تولید اختصاص دهیم، این اقدام به معنای خنثی کردن اهداف دشمن است چرا که توقف تولید مشکلات کشور را افزایش می‌دهد.

رئیس‌جمهور با قدردانی از تولیدکنندگان و اصناف گفت:با کمک تولیدکنندگان و اصناف توانستیم با قدرت در برابر دشمن بایستیم.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش مردم و نیرو‌های نظامی و امنیتی کشور اظهار کرد: از همه مردم که در این شرایط تلاش کردند قدردانی می‌کنم. نیرو‌های امنیتی، بسیج، سپاه و ارتش نیز با ایستادگی خود نقش مهمی در حفظ کشور داشته‌اند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم گفت: مدیران باید این‌گونه فکر کنند که کسی جز خودشان برای حل مشکلات وجود ندارد و این خود آنها هستند که باید خدمتگزار مردم باشند و برای حل مسائل تلاش کنند مردم باید باور کنند که مسئولان شرایط آنها را درک می‌کنند در این صورت، همدلی و همراهی مردم نیز تقویت خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش وزیران و مسئولان در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با جنگ کشور از هم می‌پاشد، اما تلاش مسئولان و همراهی مردم موجب شد در برابر این شرایط ایستادگی کنیم و با قدرت در کنار مردم خواهیم بود.