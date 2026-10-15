به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست با فرماندار و شهردار بوکان با محوریت بررسی راهکار‌های تقویت حفاظت از «میش‌مرغ» (گونه در معرض خطر انقراض) برگزار شد و مهم‌ترین تصمیمات برای کاهش تهدید‌های زیستگاهی این پرنده اتخاذ گردید.

محور اصلی این نشست، تعیین تکلیف و تسریع در جابه‌جایی مرکز انبار پسماند «شیخلر» در مجاورت زیستگاه میش‌مرغ بود.

انباشت پسماند‌های غذایی در این محدوده موجب تجمع گونه‌های فرصت‌طلب و آسیب‌رسان نظیر زاغی، شغال و سگ‌های پرسه‌زن شده و فشار‌های اکولوژیکی بر دوره زادآوری میش‌مرغ را افزایش داده است که در این زمینه، مسئولان محلی متعهد شدند روند جابه‌جایی این سایت را حداکثر ظرف دو ماه آینده اجرایی کنند.

همکاری شهرداری بوکان در تکمیل و فضاسازی سایت تکثیر میش‌مرغ، تأمین زیرساخت‌های پشتیبان برای این گونه ارزشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری طبیعت‌محور بوکان از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.