به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام جمالی در نشست معاونان و مسئولان دفاتر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان بوشهر بر گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های بنیاد در زمینه ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت و سبک زندگی مهدوی گفت: معرفی امام زمان (عج)، تربیت مربیان و مبلغان برای فعالیت در مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و محافل فرهنگی و آشنایی نسل جوان، نوجوان و کودکان با فرهنگ مهدویت از برنامه‌های اصلی این بنیاد است.

جمالی با اشاره به فعالیت ۱۷۰ مربی، مبلغ و مبلغه در مدارس استان طی سال گذشته افزود: این برنامه با حضور فعال مربیان در مدارس، نتایج اثربخشی به همراه داشت و در سطح کشور نیز حائز رتبه شد.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان ادامه داد: در کنار فعالیت مربیان در مدارس، از استادان اعزامی از قم و دیگر استان‌ها نیز برای ترویج فرهنگ مهدویت در محلات و اجتماعات مردمی استفاده شده است.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به آغاز نام‌نویسی دوره جدید تربیت مربی مهدویت بیان کرد: طلاب و روحانیون، معلمان، استادان و فعالان فرهنگی علاقه‌مند می‌توانند در این دوره ثبت‌نام کنند.

وی افزود: پس از پایان دوره، گواهی تخصصی به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود تا بتوانند در مراکز علمی، مساجد و محافل فرهنگی به ترویج فرهنگ مهدویت بپردازند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت خیران و واقفان در فعالیت‌های مهدوی گفت: با توجه به محدود بودن موقوفات در حوزه فرهنگ مهدویت، از خیران و واقفان دعوت می‌شود با مراجعه به بنیاد در مرکز استان و شهرستان‌ها، در توسعه این فعالیت‌های فرهنگی مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام جمالی ترویج فرهنگ دعا، برگزاری محوری دعای ندبه در شهرستان‌ها و گسترش آن در مساجد و محلات را از دیگر برنامه‌های بنیاد برشمرد و افزود: ترویج فرهنگ ولایت، تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب و پیگیری مطالبات مرتبط نیز از مأموریت‌های تخصصی و پژوهشی این بنیاد است.