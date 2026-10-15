به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست تخصصی در مجموع ۱۱۹ پرونده درخواست تغییر کاربری و تعیین‌تکلیف اراضی در نقاط مختلف استان مورد بحث، بررسی دقیق کارشناسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، از میان پرونده‌های مطرح‌شده:۶۱ فقره پرونده مربوط به طرح‌های کشاورزی،۲۶ فقره پرونده مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی و۳۲ فقره پرونده نیز مربوط به درخواست‌های احداث اتاق کارگری، خانه باغی و دیوارکشی بوده است.

در این جلسه ضمن بررسی مستندات و نقشه‌های اراضی متقاضیان، تصمیمات قانونی لازم با رویکرد حمایت از تولید، صیانت و حفاظت از اراضی حاصلخیز کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی اتخاذ شد.