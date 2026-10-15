پاکستان در پی اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع از قطر و محدودیت انتقال انرژی از تنگه هرمز با دشواری در تأمین نیاز‌های گازی خود مواجه شده است؛ وضعیتی که در آستانه فصل زمستان، نگرانی‌ها درباره تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع را افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ پاکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۹ درصد واردات گاز طبیعی مایع خود را از قطر تأمین کرده است. این وابستگی بالا، در پی اختلال در عرضه «ال ان جی» از خلیج فارس و محدودیت عبور محموله‌های انرژی از تنگه هرمز، تأمین سوخت مورد نیاز این کشور را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، کاهش عرضه گاز مایع پاکستان را به اتخاذ تدابیری از جمله مدیریت مصرف گاز، تغییر سوخت و استفاده از ذخایر داخلی سوق داده است.

همچنین اختلال در ورود محموله‌ها موجب توقف فعالیت پایانه انگرو از ۲۶ سپتامبر و توقف فعالیت پایانه دوم واردات گاز مایع پاکستان از ۹ اکتبر شد، پاکستان روز ۱۳ اکتبر نخستین محموله گاز مایع اکتبر را دریافت کرد و روزانه حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب گاز به شبکه کشور تزریق شد.

این شرایط در آستانه زمستان و همزمان با افزایش تقاضای گاز برای مصارف خانگی، تولید برق و فعالیت‌های صنعتی، چالش تأمین انرژی پاکستان را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند وابستگی به یک منبع اصلی واردات و محدودیت دسترسی به گزینه‌های جایگزین، توان این کشور برای مقابله با شوک‌های عرضه در بازار جهانی انرژی را کاهش داده است.

در همین حال روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داد پاکستان برای تأمین نیاز گازی خود از نوامبر ۲۰۲۶ تا فوریه ۲۰۲۷، قصد دارد ۲۲ محموله LNG وارد کند که ۱۲ محموله آن بر اساس قرارداد‌های بلندمدت و ۱۰ محموله دیگر از بازار نقدی خریداری خواهد شد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه کل این واردات به حدود یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار می‌رسد که از این میزان، حدود ۸۶۳ میلیون دلار به خرید ۱۰ محموله از بازار نقدی اختصاص خواهد یافت؛ محموله‌هایی که قیمت آنها تقریباً دو برابر نرخ گاز دریافتی از قطر بر اساس قرارداد‌های بلند مدت است.

افزایش هزینه واردات LNG می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی و بودجه انرژی پاکستان وارد کند و هزینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها را افزایش دهد به این ترتیب بحران کنونی علاوه بر مسئله دسترسی به گاز چالش تأمین مالی انرژی در ماه‌های سرد سال را نیز برای دولت پاکستان به همراه دارد.