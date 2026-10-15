رئیس پلیس فتا گیلان با هشدار درباره کلاهبرداری پیامکی با عنوان کالابرگ و واریز یارانه، از شهروندان خواست از کلیک روی لینک‌های ناشناس و وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات غیررسمی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر اظهار داشت: کلاهبرداران سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی درباره دریافت یا افزایش یارانه و کالابرگ، شهروندان را به کلیک روی لینک‌های آلوده ترغیب کرده و زمینه سرقت اطلاعات شخصی و بانکی آنان را فراهم می‌کنند.

وی از شهروندان خواست اخبار مربوط به یارانه و کالابرگ را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند و برای دریافت آموزش‌های بیشتر به سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir مراجعه کرده یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.