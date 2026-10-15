معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از اختصاص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرتضی فیروزآبادی شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری صداوسیمای خراسان‌رضوی با ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ه)در ایجاد فرصت‌های شغلی و برنامه‌های پیش روی این نهاد در سال جاری، افزود: در سال گذشته، حدود چهار ماه مفید برای فعالیت در زمینه اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد وجود داشت که در همین مدت، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور ایجاد شد و این فرصت‌ها عمدتاً از طریق تسهیلاتی فراهم شده که بانک‌های عامل پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی اولیه ایجاد بیش از ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور است و برای تحقق آن نیز حدود ۳۵ همت تسهیلات پیش‌بینی شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)کشور گفت: از این رقم، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای استان خراسان رضوی اختصاص یافته است که در صورت جذب شدن، به‌ ایجاد اشتغال در استان منجر می شود.

وی درباره میزان اشتغال پایدار ایجادشده توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازوکار پایش آن گفت: یکی از نقاط قوت کمیته امداد، پایش مشاغل تا سه سال است؛ به‌گونه‌ای که سالانه حداقل یک بار و گاهی دو بار از کسب‌وکارهای ایجادشده بازدید می‌شود.

فیروزآبادی افزود: بر اساس این پایش، در سال اول حدود ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی منجر به ایجاد شغل می‌شود و پس از سه سال، حدود ۷۰ درصد این مشاغل پایدار می‌مانند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حفظ ۷۰ درصد مشاغل پس از سه سال، عملکرد خوبی محسوب می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)کشور در ادامه طرح توسعه‌ نیروگاه‌های خورشیدی خانگی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) را یکی از اقدامات شاخص حوزه توانمندسازی اعلام کرد و گفت: طرح نیروگاه‌های خورشیدی پیشرفت بسیار خوبی داشته و تا سه ماه آینده به ۱۰۰ هزار خانواده می‌رسد و هر خانواده یک نیروگاه خورشیدی پنج‌کیلوواتی دریافت می‌کند و این طرح شبیه سهام عدالت است؛ یعنی دارایی‌ که یک درآمد ثابت و مستمر برای خانواده ایجاد می‌کند.

وی افزود: از این ۱۰۰ هزار خانواده، حدود ۳۰ هزار خانواده در منزل خود، نیروگاه دارند و دولت برق تولیدی را به نرخ مصوب خریداری می‌کند که ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان برای خانواده درآمد دارد.

فیروزآبادی ادامه داد: نکته‌ی مهم دیگر ارزش دارایی است، یعنی نیروگاهی که ارزش آن، سال گذشته حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان بود، اکنون ۴۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و علاوه بر درآمد ماهانه، این طرح به تولید برق کشور، کاهش ناترازی و کم‌شدن قطعی‌ها کمک می‌کند و حس مشارکت در خانواده ایجاد می‌کند.