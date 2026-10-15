به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:همکاری دادگستری و سازمان بازرسی یک ضرورت راهبردی برای رسیدن به اهداف عالی قوه قضائیه است.

جلسه هم اندیشی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و تعدادی از معاونین قضایی وی با بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان در سالن جلسات بازرسی کل استان برگزار شد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت: نظارت سازمان بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی یک جایگاه رفیع هست که باید ارزش آن را دانست و در راستای اعتلا و توسعه استان بکار بست.

وی افزود:این جایگاه برای پیشگیری از فساد و اصلاح امور است و بازرسی مسئولیت سنگینی است که برای انجام آن دانش، شجاعت، استقلال حرفه‌ای و سلامت شخصی بسیار حائز اهمیت است.

علی نژاد با اشاره به وظیفه دیگر سازمان بازرسی در مبارزه با مظاهر فساد در ادارات و ارگان‌های دولتی گفت: آنچه که مهمتر است نظارت قبل از اقدام و برخورد است و پیشگیری از وقوع تخلف و جرم از اهمیت زیادی برخوردار است و در واقع یک گام به جلو هست و در روند اجرایی می‌تواند کمک کننده باشد.

مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: شناسایی گلوگاه‌های فساد و جلوگیری از بازتولید فساد در ادارات مهمترین هدف بازرسی هست که ریشه فساد را از بین می‌برد.

وی با اشاره به برخی مصادیق مهم اقدامات، تقویت و افزایش نظارت‌ها را در این زمینه‌ها مورد تاکید قرار داد.

علی نژاد به بازرسان تاکید کرد در زمان اقدام عدالت در کنار قاطعیت و وظیفه شناسی قرار گیرد تا خدای نکرده از صراط عدالت خارج نشویم.

رئیس کل دادگستری استان افزود: همکاری دادگستری با سازمان بازرسی یک ضرورت راهبردی برای اجرای قوانین و رسیدن به اهداف عالیه قوه قضائیه هست که به حمدالله در استان این همکاری و انسجام بسیار پررنگ می‌باشد.

علی نژاد اضافه کرد: تعامل و تبادل اطلاعات بین دادگستری و سازمان بازرسی موجب تقویت رسیدگی‌ها و استحکام آراء صادره می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره نقش مهم سازمان بازرسی در شورای دستگاه‌های نظارتی گفت: نظارت‌ها نباید جرات را از مدیران بگیرد و مانع رشد و توسعه استان شود چرا که نظارت همراه با حمایت منافاتی با برخورد با مدیران خاطی ندارد.

رئیس شورای قضایی استان افزود: اقدامات ارزشمند سازمان بازرسی موجب اعتماد سازی بین مردم شده و این اعتماد یک سرمایه بزرگ هست که می‌بایست تقویت و صیانت شود چرا که این سرمایه با پاکدستی، شجاعت، دانش و اقدامات نتیجه بخش در مبارزه با فساد حاصل شده است.

مقام ارشد قضایی استان از بازرسی کل استان خواست با تشکیل کارگروه ویژه بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول توسط متولیان امر نظارت مستمر داشته باشند چرا که نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد و امنیت اقتصادی و مالی شهروندان را صیانت می‌کند.



روح الله محبوبی مدیر کل بازرسی استان و دیگر حاضرین جلسه هم به بیان مشکلات، نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در پایان این نشست رئیس کل دادگستری استان با تقدیم لوح تقدیری ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان بازرسی از زحمات مدیر کل بازرسی استان تقدیر به عمل آورد.