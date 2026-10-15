به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری در «چهارمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده: به سوی شهر‌های تاب آور» که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، افزود: یکی از نیاز‌های اساسی، ایجاد بستری مشترک برای گردآوری، تحلیل و استفاده از داده‌های مرتبط با مخاطرات شهری است. اطلاعات مربوط به گسل‌ها، سیلاب، بافت‌های فرسوده، شبکه‌های حیاتی و جمعیت باید در بستری یکپارچه قرار گیرند تا امکان تحلیل ارتباط میان آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: بدون دسترسی به داده‌های دقیق و قابل تبادل، تصمیم‌گیری جامع و برنامه‌ریزی مؤثر دشوار خواهد بود.

بشیری افزود: مسئله دیگر، یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. باید بررسی کنیم که آیا می‌توان فرایندی برای پیگیری موضوع تاب‌آوری ایجاد کرد که هماهنگی میان بخش‌های مختلف را فراهم کند. برای مثال، در حوزه انرژی و برق، برخی مجموعه‌ها به‌صورت تخصصی به موضوع تاب‌آوری پرداخته‌اند. در وزارت راه و شهرسازی نیز فعالیت‌ها و ساختار‌هایی برای پیگیری مسائل مرتبط وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که تاب‌آوری نباید صرفاً به ایجاد فرایند در یک دستگاه محدود شود، این مفهوم باید در ساختار تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی همه دستگاه‌های مرتبط جاری شود.

معاون فرماندار تهران گفت: موضوع سوم، طراحی شبکه‌ای و ماژولار زیرساخت‌های شهری است؛ به‌گونه‌ای که اختلال احتمالی در یک بخش، تمام سامانه را از کار نیندازد که البته ایجاد تأسیسات یکپارچه شهری و سامان‌دهی زیرساخت‌ها به صورت جدی پیگیری می‌شود. همچنین در حوزه آب، طرح‌هایی مانند ایجاد رینگ آبرسانی تهران پیشرفت قابل توجهی داشته است. هدف آن است که شبکه‌های حیاتی شهر به شکلی طراحی و مدیریت شوند که در برابر مخاطرات، انعطاف‌پذیری و قابلیت تداوم خدمت‌رسانی داشته باشند.

بشیری ادامه داد یکی از راهکار‌های اساسی در ارتقای تاب‌آوری شهری، برنامه‌ریزی کالبدی مبتنی بر مخاطرات است. بازتعریف کاربری زمین بر اساس میزان خطرپذیری، از موضوعات مهم در این زمینه محسوب می‌شود. برای مثال، باید بررسی کنیم که ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها تا چه اندازه کنترل شده و مقررات مربوط به محدودیت ساخت‌وساز چگونه اجرا می‌شوند و صرف تصویب مقررات کافی نیست؛ بلکه باید اجرای مؤثر آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین ایجاد توسعه فضا‌های چندمنظوره اهمیت زیادی دارد. این فضا‌ها می‌توانند در شرایط عادی مورد استفاده قرار گیرند و در زمان بحران نیز کارکرد‌های اضطراری داشته باشند.

بشیری گفت راهکار دوم، استفاده از فناوری و هوشمندسازی زیرساخت‌های شهری است، زیرساخت‌های هوشمند تاب‌آور باید از مرحله طرح و ایده فراتر بروند و در عمل پیاده‌سازی شوند. به عنوان مثال استفاده از ابزار‌های هوشمند برای پهنه‌بندی ریسک، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بحران سیلاب داشته باشد. این فناوری‌ها از الزامات یک شهر زنده و تاب‌آور به شمار می‌روند.

معاون فرماندار تهران گفت راهکار سوم، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان است. سرمایه اجتماعی، به‌ویژه در ارتباط با گروه‌های هدف، می‌تواند در کاهش آثار مخاطرات بسیار مؤثر باشد.

بشیری در پایان گفت، سه گزاره اساسی مطرح است، نخست اینکه تاب‌آوری فرایندی پیوسته است. دوم اینکه رهیافت یکپارچه صرفاً یک انتخاب فنی نیست، بلکه انتخابی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است و سوم اینکه ایجاد شهر تاب‌آور، یک رویکرد جمعی است و به همکاری همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، متخصصان و شهروندان نیاز دارد.