به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآفرین و مباهات‌آمیز پهلوانان کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی در خاک آمریکا را صمیمانه به ملت پرافتخار و رشید ایران و اعضای جامعه سربلند ورزش کشتی تبریک و تهنیت می‌گویم.

این قهرمانی در خاک آمریکا ارزشی مضاعف داشت و تجلی اراده و عزم فرزندان ایران اسلامی برای برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی بود.

این پیروزی سترگ، فراتر از یک مدال و عنوان ورزشی، پیامی آشکار و کوبنده به هیئت حاکمه متجاوز و مستکبر آمریکا بود؛ همان کانون عداوت و خصومت که طی دهه‌ها کینه‌توزی و به‌ویژه در تجاوزات اخیر، از هیچ جنایتی علیه ملت بزرگ ایران دریغ نورزید. پهلوانان رشید ما ثابت کردند که اراده ایرانی در هیچ خاک و حصاری مغلوب نمی‌شود و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در دل سرزمین مدعیان سلطه نیز با اقتدار به اهتزاز درمی‌آید.

برای پهلوانان کشتی ایران اسلامی آرزوی توفیقات افزون‌تر دارم و تلاش‌ها و مجاهدت‌های مسئولان و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی را ارج می‌نهم و کمال قدردانی را از آنها به عمل می‌آورم.