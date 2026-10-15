به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی صبح امروز در دیدار با علمای شیعه و اهل سنت هرمزگان افزود: روحانیان در عرصه‌های مختلف همچون جهاد نظامی، اقتصادی، شناختی و فرهنگی حضوری فعال دارند.

وی گفت: برگزاری این نشست‌ها برای افزایش آمادگی و توانمندی علمی است و بصیرت در عرصه‌های مختلف بویژه جنگ شناختی اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید؛ نخستین یادواره شهدای زن اهل سنت هرمزگان برگزار شد

آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت جهاد تبیین گفت: با توجه به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن در شرایط کنونی، عالمان و فرهیختگان باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با نقشه‌های آنان تلاش کنند.

حجت الاسلام سعید سربازی زاده نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت: حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی حامل پیام سلام رهبر معظم انقلاب به روحانیان، مجاهدان و رزمندگان هستند.

در این نشست همچنین از فعالان عرصه جنگ در هرمزگان قدردانی شد.