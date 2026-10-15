مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از بررسی راهکار‌های ارتقای توان عملیاتی بنادر استان، رفع موانع فعالیت و تقویت هماهنگی دستگاه‌ها برای ادامه خدمات در شرایط اضطراری خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از برنامه‌ریزی برای افزایش آمادگی بنادر استان در مواجهه با شرایط بحرانی خبر داد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی گفت: در نشست مشترک با استاندار هرمزگان، مسائل و چالش‌های بنادر شرق و غرب استان و راهکارهای رفع موانع عملیاتی بررسی شد.

وی افزود: تداوم خدمات بندری، ارتقای تاب‌آوری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف از محورهای اصلی این نشست بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به ضرورت آمادگی در شرایط اضطراری، بر تقویت سازوکارهای مدیریتی و قرارگاهی تأکید کرد.

به گفته وی، الزامات پدافند غیرعامل و نحوه ایفای مسئولیت‌های بندری در شرایط بحران نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.

محمدحسینی تختی با بیان اینکه اجرای تصمیم‌ها به پیگیری مستمر نیاز دارد، ابراز امیدواری کرد اقدامات هماهنگ به بهبود بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های بندری منجر شود.

وی همچنین از حمایت استاندار هرمزگان در پیگیری مسائل این حوزه قدردانی کرد و گفت: گزارش اقدامات تکمیلی در مراحل بعدی ارائه خواهد شد.