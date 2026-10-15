فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک محموله قاچاق دام زنده و نهاده‌های دامی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی بیان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در شهرستان اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مذکور، در نهایت مقدار ۳۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم نهاده‌های دامی و ۴۰ هزار کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

سردار میرفیضی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان قاچاق را یکی از معضلات اقتصادی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.