دادستان رامسر با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط حفاظتی آثار ملی، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با قوانین مربوط به باغ هشت‌هکتاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب رامسر از مکاتبه با مدیرکل راه و شهرسازی مازندران برای لغو مزایده حدود ۱۸ هزار مترمربع از باغ هشت‌هکتاری این شهرستان خبر داد.

بهمن سام‌خانیان گفت: با توجه به قرار داشتن محدوده موردنظر در عرصه ثبت ملی‌شده باغ هشت‌هکتاری، موضوع با هدف صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی پیگیری شد.

وی افزود: با تأکید رئیس کل دادگستری مازندران و ارجاع موضوع به دادستانی شهرستان، مکاتبات لازم برای لغو مزایده و کان‌لم‌یکن شدن آن انجام شده است تا از تضییع حقوق عمومی و خدشه به محدوده ثبت ملی این اثر جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب رامسر با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳ و ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عمومی را پیگیری می‌کند.

سام‌خانیان افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با عرصه‌های ثبت ملی‌شده، ضوابط قانونی و الزامات حفاظتی را با دقت رعایت کنند تا از آسیب به میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی جلوگیری شود.

باغ هشت‌هکتاری رامسر از عرصه‌های ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهرستان است. شواهد و مستندات تاریخی، از انتساب این باغ به مقر حکمرانی حاکم سلسله آل‌کیا در گذشته‌های دور تا وجود سازه‌های معماری معاصر و انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه دام و علوم کشاورزی و منابع طبیعی طی دهه‌های اخیر، از پیشینه تاریخی و علمی آن حکایت دارد.